NRP Zaire tem novo comandante

O Primeiro-tenente Ricardo Gaspar Alberto recebeu esta quarta-feira, 26 de Fevereiro, o novo comando do NRP Zaire, que sucede no cargo ao Primeiro-tenente António Marques de Jesus, numa cerimónia presidida pelo Comandante Naval, Vice-almirante Nuno Chaves Ferreira a bordo do navio atracado no Funchal.

No decorrer da cerimónia, o Comandante Naval ao fazer uso da palavra manifestou publicamente o seu apreço e reconhecimento a todos os militares da guarnição pelo seu elevado desempenho, e o compromisso da Marinha para com a Região Autónoma da Madeira e para com o povo madeirense na salvaguarda dos interesses nacionais e no apoio às populações e atividades ligadas ao mar.