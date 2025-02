Quooker: A torneira que faz tudo em exclusivo na Raimundo Ramos

Imagine uma torneira que faz tudo: água filtrada a ferver, água fresca, com ou sem gás. Parece magia? Não é. É a Quooker, a torneira que está a transformar cozinhas por todo o mundo e que, na Região, só pode encontrar na Raimundo Ramos.

Com a Quooker, não há desperdícios nem complicações. Precisa de um copo de água gelada? Está feito. Quer um chá sem esperas? Em segundos, tem água a ferver. Um jantar com amigos pede uma água com gás? Rode o manípulo e está pronto. Através do sistema CUBE é possível fornecer água filtrada fresca e gaseificada directamente da torneira, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada. Resultado? Mais prático, mais sustentável e menos plástico em casa.

Além do mais, a Quooker é eficiente energeticamente. Ao contrário das chaleiras, consome apenas a água necessária. A segurança é outro ponto de destaque, pois a água a ferver só é activada com um duplo toque e uma rotação do anel de segurança. Além disso, o jacto de água é injectado com ar, o que minimiza o risco de queimaduras.

A Raimundo Ramos acredita que as melhores escolhas começam na cozinha, e a Quooker é prova disso. Se está à procura da torneira Quooker não precisa de ir mais longe. É claro como a água que a Quooker é o futuro da sua cozinha. E aqui, não se aplica o ditado popular “desta água não beberei” porque certamente vai querer usar esta torneira todos os dias.

Gostava de experimentar ou de receber aconselhamento sobre o melhor sistema Quooker para si? Visite o showroom da Raimundo Ramos para assistir a uma demonstração.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa.

Quooker: The tap that does it all, exclusively at Raimundo Ramos

Imagine a tap that does it all: filtered boiling water, fresh water, still or sparkling. Sounds like magic? It’s not. It’s Quooker, the tap that is transforming kitchens around the world and that, in the region, you can only find at Raimundo Ramos.

With Quooker, there’s no waste and no hassle. Need a glass of ice-cold water? Done. Want tea without waiting? In seconds, you’ve got boiling water. Hosting friends for dinner and need sparkling water? Just turn the handle, and it’s ready. With the CUBE system, you can enjoy fresh filtered and sparkling water directly from the tap, eliminating the need to buy bottled water. The result? More convenience, greater sustainability, and less plastic waste at home.

What’s more, Quooker is energy efficient. Unlike kettles, it only uses the water you need. Safety is another key feature: boiling water is only activated by double tapping and turning the safety ring. Plus, the water jet is aerated, minimizing the risk of burns.

Raimundo Ramos believes the best choices start in the kitchen, and Quooker is proof of that. If you’re searching for the Quooker tap, you don’t need to look any further. It’s as clear as water: Quooker is the future of your kitchen. And here, the popular saying “I’ll never drink this water” simply doesn’t apply, because you’ll want to use this tap every day.

Would you like to try it or get advice on the best Quooker system for you? Visit the Raimundo Ramos showroom to see a demonstration.

Raimundo Ramos - Experience, Professionalism and Rigour

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Mobile: 924 171 510

Email: [email protected]

Visit Facebook and the website to learn more about the company’s products.