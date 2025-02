'Il Gallo d'Oro' mantém duas Estrelas Michelin e reforça excelência da gastronomia madeirense

O restaurante Il Gallo d'Oro, localizado no hotel The Cliff Bay, no Funchal, manteve a sua segunda Estrela Michelin, reafirmando-se como um dos mais prestigiados espaços gastronómicos de Portugal. A distinção foi anunciada durante a cerimónia do Guia Michelin Portugal 2025, que decorre no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto.

Sob a liderança do chef Benoît Sinthon, o Il Gallo d'Oro continua a impressionar com a sua cozinha e a manutenção desta segunda estrela sublinha a consistência e a excelência do restaurante, que há anos se destaca no cenário gastronómico nacional e internacional.

Na mesma cerimónia, a Madeira celebrou ainda mais conquistas. Além da também manutenção da Estrela Michelin aos restaurantes 'William' e 'Desarma', localizados no Funchal, o chef José Diogo Costa, do William Restaurant (Reid’s Palace), foi distinguido como ‘Jovem Chef do Ano’, um reconhecimento ao talento emergente na cozinha portuguesa. Além disso, cinco novos restaurantes regionais, situados na capital madeirense, foram adicionados à lista de recomendações do Guia Michelin, reforçando a crescente reputação da ilha como um destino gastronómico de referência.