Quer comprar um carro familiar e não sabe qual? Descubra o Ford Focus Ecoboost

O Ford Focus está disponível no stand do Megamotor por apenas 13 900 euros. Lançado em 1998, este modelo tornou-se um dos maiores sucessos da marca, tendo sido distinguido, logo em 1999, com o prémio ‘Carro Internacional do Ano’. Volvidos mais de 20 anos, o Ford Focus ainda é considerado um dos melhores carros de sempre por alguns entendidos na matéria.

Em 2012, a Ford lançou a terceira geração do Focus, marcada por avanços significativos na eficiência e na performance dos motores, especialmente através dos Ecoboost. Desde o seu lançamento, estes motores a gasolina já arrecadaram 10 troféus no prémio ‘Motor Internacional do Ano’. Entre os maiores trunfos estão a sua potência e o baixo consumo.

Mas há mais razões para escolher este modelo. O Ford Focus é amplo e confortável, ideal para famílias numerosas, e conta com uma bagageira espaçosa. Em termos técnicos, vem equipado com um motor 1.0 a gasolina de 125 cavalos de potência e uma vasta gama de extras de fábrica, como ar condicionado automático, computador de bordo, GPS, limpa para-brisas automático, entre muitos outros.

Tudo isto num modelo de 2018 por apenas 13 900 euros. Para tornar a compra ainda mais acessível, o Megamotor aceita retomas, mesmo com dívida* e disponibiliza financiamento com prestações a partir de 193, 93 euros por mês, sem entrada inicial.

