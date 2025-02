Chega exige que líder parlamentar do PSD esclareça se tem ou não uma imobiliária

O presidente do Chega exigiu hoje que o líder parlamentar do PSD esclareça se tem ou não uma imobiliária e disse ter ordenado aos deputados do seu partido para cessarem as suas participações naquele tipo de empresas.

"Um, é preciso que o líder parlamentar do PSD diga se é verdade, ou não, se tem participações numa imobiliária e, dois, o que é que vai fazer em relação a isto porque senão parece que neste pais só há um partido transparente, que é o Chega", afirmou André Ventura, no Porto, à margem de uma visita à Junta de Freguesia do Bonfim.

André Ventura referia-se a uma notícia do jornal online "Pagina Um" segundo a qual o deputado social-democrata Hugo Soares, que acusou deputados do Chega de terem negócios imobiliários, terá criado em 2020 uma empresa que atuará na área do imobiliário.

"Eu ouvi o deputado Hugo Soares dizer isso, e com legitimidade, e ontem vi, espero que também passe nos vossos isentos canais de comunicação social, que o deputado Hugo Soares é ele próprio proprietário de uma imobiliária", disse.

E continuou: "Este país nem inventado, isto nem inventado. O deputado que diz que os outros deputados não deviam participar na lei dos solos porque têm imobiliárias, e com razão, é o mesmo que tem ele próprio uma imobiliária, segundo uma notícia que eu li ontem. Alias, o próprio presidente da Assembleia da República também é sócio de imobiliária", afirmou André Ventura.

Questionado sobre que medidas tomou em relação aos deputados do Chega com participações em imobiliárias e porque não o disse, o líder daquele partido começou por dizer que não sabia: "Para comunicar ao país era preciso que eu soubesse. Eu quando não sei, não sou como o primeiro-ministro, não ando a fingir que sei, não ando a esconder-me".

"Quando foi noticiado isso, que deputados do Chega teriam participações imobiliárias fiz imediatamente o seguinte: os deputados têm ou que se desvincular imediatamente de qualquer participação social, ou têm que afastar toda a sua participarão na lei dos solos ou em qualquer lei que tenha a ver com negócios imobiliários ou de terrenos", disse.

Na sexta-feira, durante o debate da moção de censura apresentada pelo Chega, o líder da bancada do PSD, Hugo Soares, divulgou que os deputados do Chega Filipe Melo, Pedro Pessanha, Felicidade Vital e José Dias Fernandes têm participações em imobiliárias.