Secretário do Tesouro dos EUA já entregou proposta de acordo económico

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA), Scott Bessent, entregou hoje ao Governo ucraniano, em Kiev, uma proposta de acordo económico entre os dois países, indicou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"Sei que a minha equipa recebeu um primeiro projeto de acordo com os Estados Unidos", declarou Zelensky após uma reunião com Bessent, segundo reportou a agência noticiosa estatal ucraniana Ukrinform.

O Presidente ucraniano explicou que a sua equipa irá estudar o documento para o assinar "o mais rapidamente possível".

Zelensky sublinhou que os EUA são o "principal parceiro" da Ucrânia e disse que fará tudo o que estiver ao seu alcance para garantir que o acordo seja assinado na Conferência de Segurança de Munique, que decorrerá de sexta-feira a domingo na cidade alemã, onde o Presidente ucraniano tem um encontro previsto com o vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, no primeiro dia de trabalhos.

Por seu lado, Bessent afirmou que os Estados Unidos pretendem obter um "acordo de cooperação económica" em troca do seu apoio à Ucrânia, crucial face à invasão russa.

"Gostaríamos de concluir um acordo de cooperação económica. E em troca deste acordo, os Estados Unidos continuarão a dar apoio material à Ucrânia, à população", disse Bessent, após o encontro com Zelensky.

Nem Bessent nem Zelensky adiantaram pormenores sobre o acordo económico.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, enviou o secretário do Tesouro (equivalente ao ministro das Finanças) à Ucrânia, naquela que é a primeira visita a Kiev de uma delegação da nova administração republicana, com a missão de procurar um acordo economicamente vantajoso para os Estados Unidos em troca do apoio que Kiev recebe de Washington.

Trump manifestou interesse em obter até 500.000 milhões de dólares (480.450 milhões de euros) em benefícios no acesso aos recursos naturais ucranianos para cobrir a contribuição dos Estados Unidos para a defesa da Ucrânia.

Por seu lado, Zelensky mostrou-se aberto a um acordo neste sentido que lhe garanta a continuidade do apoio do seu principal aliado.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e em armamento dos aliados ocidentais desde que a Rússia invadiu o país, em 24 de fevereiro de 2022.

Os aliados de Kiev também têm decretado sanções contra setores-chave da economia russa para tentar diminuir a capacidade de Moscovo de financiar o esforço de guerra na Ucrânia.

O conflito de quase três anos provocou a destruição de importantes infraestruturas em várias áreas na Ucrânia, bem como um número por determinar de vítimas civis e militares