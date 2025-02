Acidente e tráfego intenso congestionam ambas as 'entradas' do Funchal

Um acidente ocorrido há pouco na Ponte dos Frades, em Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava - Machico da Via Rápida, está a causar forte constrangimento no trânsito que, ainda assim não rivaliza com o habitual congestionamento no sentido oposto, a partir da zona da Cancela.

De acordo com informação da ViaLitoral, cerca de 1,5 km de extensão, mas com tendência a crescer, obriga aas viaturas a circular pela via da direita na Ponte dos Frades (conforme se vê na foto). Desconhecemos, para já, as consequências deste acidente.

Do lado oposto da cidade do Funchal, no sentido Machico - Ribeira Brava, é o habitual congestionamento devido a tráfego intenso, que já teve 3 km de extensão, mas nos últimos minutos diminuiu para 2 km, o que é bom sinal.

Conduza com precaução.