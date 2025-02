Bayer Leverkusen vence e mantém-se a seis pontos do líder Bayern Munique

O Bayer Leverkusen manteve-se hoje a seis pontos do líder Bayern Munique, depois de vencer em casa o Hoffenheim, por 3-1, em jogo da 20.ª jornada da Liga alemã de futebol.

Depois de na véspera o Bayern ter vencido o Kiel, por 4-3, e após um empate na ronda anterior, os 'farmacêuticos' entravam pressionados para este encontro, mas acabaram por responder da melhor forma, com um triunfo tranquilo sobre o Hoffeinheim, 15.º classificado e primeiro acima da zona de despromoção.

O nigeriano Victor Boniface (15 minutos), o neerlandês Jeremie Frimpong (19) e o checo Patrik Schick (51) marcaram os golos do campeão alemão, com o nigeriano Gift Orbán (63) a reduzir ainda para os visitantes, já depois da expulsão do espanhol Alejandro Grimaldo (61), ex-Benfica.

Numa luta a dois pelo título da Bundesliga, o Bayern Munique lidera com 51 pontos, mais seis do que o Bayer Leverkusen, com o Hoffenheim a manter-se quatro pontos acima da 'linha de água'.

No outro encontro do dia, o Eintracht Frankfurt falhou a oportunidade de consolidar ainda mais o terceiro lugar, ao empatar em casa com o Wolfsburgo (1-1), passando a somar 38 pontos, mais três do que o Leipzig, que também tinha empatado na véspera com o Union Berlim (0-0).

Com o português Tiago Tomás no 'onze', o Wolfsburgo, 10.º posicionado, adiantou-se no marcador com um autogolo do brasileiro Tuta (50), com o Frankfurt a chegar ao empate pelo turco Can Yilmaz Uzun (81).