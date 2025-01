FC Porto empata em casa com Santa Clara e fica a seis pontos da liderança

FC Porto e Santa Clara empataram hoje 1-1, na 19.ª jornada da I Liga de futebol, no quinto jogo seguido dos anfitriões sem vencer em todas as provas, que deixou os 'dragões' a seis pontos da liderança.

Gabriel Silva, aos 33 minutos, marcou o golo dos açorianos, que tinham perdido em todas as anteriores visitas ao FC Porto, que empatou por Otávio, aos 76, num encontro em que Galeno desperdiçou duas grandes penalidades, aos 72 e 90+6, esta última defendida pelo guarda-redes Gabriel Batista, no último lance do jogo.

Após duas derrotas, o FC Porto mantém-se no terceiro lugar, com os mesmos 41 pontos do Benfica, segundo, ambos a seis pontos do líder Sporting, enquanto o Santa Clara, que terminou o jogo de hoje em inferioridade numérica, devido à expulsão de Matheus Pereira, por acumulação de cartões amarelos, permanece no quinto posto, com 32.