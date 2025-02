Navio graneleiro vindo do Brasil para a Irlanda fica em fundeadouro

O navio de carga 'Skiathos' está neste momento a ser rebocado para fundeadouro ao largo da baía do Funchal, onde irá permanecer pelo menos algumas horas desta quarta-feira, devendo partir pelas 13 horas.

Segundo a APRAM, o navio graneleiro com bandeira de Malta tinha previsto chegada pelas 6h00, mas foi visto há pouco a deslocar-se com dois rebocadores à popa e à proa.

Foto Marine Traffic

Uma aparente paragem técnica de um navio que acaba de fazer a travessia do Atlântico, mas proveniente do Porto de Rio Trombeta, um dos afluentes do imenso Rio Amazonas, de onde partiu no dia 5 de Fevereiro.

Depois do Funchal, irá seguir rumo à Irlanda, mais precisamente ao Porto de Aughinish Island, também um rio na República da Irlanda, onde deve chegar no dia 23.

O 'Skiathos' tem 229 metros de comprimento e 32,26 metros de largura, tendo sido construído em 2011, na altura baptizado com o nome 'Lan Hai Yang Guang', com bandeira chinesa.

Da categoria 'Panamax Bulk Carrier' (construídos para 'caber' na dimensão da passagem do canal do Panamá), o navio foi construído

nos estaleiros de Wujiazui, em Nanjing, China, estando a ser operado pela Delos Navigation Ltd., companhia ateniense, Grécia.