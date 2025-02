Grécia anuncia apoios económicos após terramotos em Santorini

O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, anunciou hoje medidas de apoio económico às empresas e aos trabalhadores de Santorini, um importante centro turístico, e das ilhas vizinhas que foram atingidas por milhares de sismos desde o final de janeiro.

A Universidade de Atenas registou mais de 14.000 tremores de terra entre 26 de janeiro e 09 de fevereiro no mar, entre as ilhas de Santorini, Amorgos, Ios e Anafi.

Esta atividade sísmica, que não era sentida desde 1964 e que foi registada pela primeira vez, surpreendeu os cientistas, mas até ao momento não causou feridos nem danos materiais.

Numa mensagem nas redes sociais, Mitsotakis reconheceu que "a dimensão do fenómeno está a causar prejuízos financeiros aos trabalhadores e às empresas" e anunciou "medidas especiais para os apoiar".

Em particular, todas as empresas do setor privado daquela região poderão suspender os contratos de trabalho dos seus empregados durante o período de 01 de fevereiro a 03 de março de 2025.

"Os trabalhadores cujos contratos forem suspensos receberão uma indemnização especial de 534 euros, correspondente a 30 dias", afirmou o chefe do Governo grego. No entanto, após este período de suspensão, as empresas serão obrigadas a manter o mesmo número de trabalhadores durante o mesmo período de tempo.

Em declarações hoje à Skai TV, um empresário de Santorini sublinhou que era necessário tomar medidas, porque o impacto financeiro no setor turístico da ilha já se fazia sentir.

"Nesta altura do ano, todas as lojas estão normalmente cheias com os passageiros dos cruzeiros. Mas qual é a companhia que vai agora assumir a responsabilidade de trazer um navio para perto da ilha?", questionou.

Santorini é um dos principais destinos turísticos da Grécia, tendo atraído cerca de 3,4 milhões de visitantes em 2023, entre os quais mais de um milhão de passageiros de cruzeiros.

O primeiro-ministro anunciou também que "as escolas de Thira (o principal município de Santorini), Ios, Anafi e Amorgos", encerradas há quinze dias, "permanecerão fechadas até 21 de fevereiro".

A maioria dos cerca de 16.000 habitantes e trabalhadores sazonais de Santorini abandonaram a ilha, que alberga zonas arqueológicas antigas.

Situada numa zona de grande atividade sísmica, entre as placas tectónicas euro-asiática e africana, Santorini e os seus ilhéus próximos são regularmente atingidos por sismos, geralmente de baixa magnitude.

O último tremor de terra mortífero ocorreu em 1956, matando 48 pessoas e ferindo 200.