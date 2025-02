Israel mata dois polícias palestinianos em Gaza apesar do cessar-fogo

Dois policiais palestinianos morreram e um terceiro ficou ferido num ataque aéreo israelita ocorrido hoje perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza, apesar do cessar-fogo em vigor, informou o Ministério do Interior do governo do Hamas.

O exército israelita confirmou que um dos seus aviões tinha disparado sobre "vários indivíduos armados que se dirigiam para as tropas" no sul da Faixa de Gaza, sem fornecer provas.

"O exército apela mais uma vez aos residentes da Faixa de Gaza para que sigam as instruções e se abstenham de se aproximar das tropas estacionadas na zona", informa o comunicado militar.

Desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, cerca de 30 habitantes da Faixa de Gaza foram mortos por fogo israelita em ataques contra palestinianos, principalmente por soldados, mas também por drones.

No sábado, o Ministério da Saúde do governo do Hamas atualizou o número de mortos em Gaza devido à ofensiva israelita, depois de as equipas de salvamento terem retirado 25 corpos dos escombros nos últimos dois dias.

A descoberta destes corpos elevou o número de mortos na Faixa de Gaza para mais de 48.260, enquanto Israel aguarda a entrada de maquinaria pesada para começar a remover toneladas de escombros.