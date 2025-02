Netanyahu ordena reforço de tropas em Gaza apesar do cessar-fogo

O primeiro-ministro israelita, Benjamim Netanyahu, ordenou hoje ao exército que reforce as tropas em torno de Gaza, apesar da vigência do cessar-fogo, indicou hoje fonte governamental à agência noticiosa Associated Press (AP).

A ordem de reforço surge depois de o Hamas ter ameaçado cancelar a libertação de reféns prevista para sábado.

A fonte citada pela AP, que solicitou anonimato, referiu que Netanyahu também ordenou aos oficiais "que se preparem para todos os cenários se o Hamas não libertar os reféns no sábado".

Os planos de preparação surgem depois de Netanyahu se ter reunido hoje com o seu Gabinete de Segurança durante quatro horas para discutir a ameaça do Hamas, que coloca em perigo o frágil acordo de cessar-fogo, em vigor desde 19 de janeiro.

No âmbito do cessar-fogo, o Hamas libertou 21 reféns numa série de trocas por prisioneiros palestinianos.

No entanto, na segunda-feira o movimento islamita radical ameaçou adiar a próxima libertação de mais três reféns depois de acusar Israel de não permitir a entrada de ajuda suficiente em Gaza ao abrigo do acordo e de violar os termos do cessar-fogo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Israel deverá cancelar o cessar-fogo se todos os cerca de 70 reféns mantidos pelo Hamas não forem libertados até sábado.

A fonte israelita indicou desconhecer se a ordem de Netanyahu se refere à libertação de todos os reféns ou aos três que devem ser libertados no sábado.