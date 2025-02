Treze personalidades juntam-se à campanha '#ViolênciaNãoExpressaAmor' da CMF

Treze personalidades madeirenses juntam-se à Câmara Municipal do Funchal na campanha '#ViolênciaNãoExpressaAmor', que hoje foi apresentada no Salão Nobre da autarquia. A iniciativa é destinada a adolescentes e jovens adultos e tem por objectivo sensibilizar contra a violência no namoro.

"O objectivo é promover a prevenção de forma a consciencializar as gerações mais novas para a importância das relações interpessoais e de namoro saudáveis, alicerçadas no respeito mútuo, desconstruindo o conceito de violência e dando foco aquela que é a verdadeira definição de Amor", indica a Câmara Municipal.

Cristina Pedra sublinhou que a violência "é tudo menos amor", pelo que a campanha pretende sensibilizar para esta problemática. “Serão instalados sete trípticos em locais estratégicos da cidade do Funchal até ao dia 28 de Fevereiro, com imagens alusivas à campanha, além de uma ampla divulgação através das redes sociais”, explicou a presidente da CMF.

A autarca reforçou ainda a necessidade de não silenciar este fenómeno, sublinhando que “há, de facto, um aumento dos crimes de violência” e que é essencial assumir uma posição firme contra esta realidade. “Não podemos pactuar nem silenciar. Temos que nos revoltar e dar corpo e rosto à afirmação de que não aceitamos a violência e estamos dispostos a lutar contra este flagelo”, declarou.

Por seu lado, a vereadora Helena Leal enfatizou a importância do trabalho ao nível da prevenção, alertando que a violência, que surge na fase do namoro, pode ser um preditor de futuros casos de violência doméstica. “Esta campanha pressupõe um forte trabalho ao nível da prevenção”, referiu, explicando que é essencial intervir desde cedo para evitar situações mais graves no futuro.

Segundo Helena Leal, os casos de violência no namoro representam uma preocupação enquanto sociedade. “As situações de violência no namoro têm tido uma expressão cada vez maior, sendo um indicador preocupante de comportamentos violentos no futuro destes jovens”, afirmou. Por isso, "a autarquia apostou numa acção que pretende chamar à atenção do tema em si, sensibilizar para este fenómeno, mas acima de tudo, trazer o assunto a debate entre os jovens".

Esta campanha contou também com uma tertúlia, que se realizou esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal. O evento permitiu que os jovens refletissem sobre esta problemática, num espaço de diálogo aberto e esclarecedor, com a presença de especialistas na área.