UMa lança licenciatura em Engenharia Biomédica

A Universidade da Madeira (UMa) vai oferecer, no próximo ano lectivo de 2025/26, uma nova licenciatura em Engenharia Biomédica, cujo objectivo principal é o desenvolvimento de soluções tecnológicas inovadoras para a saúde, envolvendo áreas como imagiologia médica, dispositivos biomédicos, biomateriais e sistemas de gestão de saúde.

Segundo nota enviada pela universidade, através de #uma abordagem multidisciplinar, este novo curso irá preparar os estudantes para compreender, modelizar e criar sistemas biomédicos complexos.

Ao longo da formação, os estudantes terão a oportunidade de participar em actividades práticas em laboratórios especializados, projectos em grupo e investigação na área da Engenharia Biomédica, sob a orientação de especialistas nas intersecções entre engenharia, medicina e tecnologia, tratamento médico, adquirindo competências para desenvolver novas tecnologias e soluções no diagnóstico e tratamento médico.

Os diplomados desta licenciatura poderão exercer funções no sector público e privado, tanto na indústria, hospitais, e em agências governamentais de regulação da saúde. Poderão também atuar no desenvolvimento e comercialização de equipamento para monitorização e cuidados de saúde e investigação e, ainda, ter um papel principal na conceção e teste de novos produtos e na consultoria sobre sistemas de saúde e para a seleção e a utilização de equipamento médico e supervisão do seu desempenho e manutenção; bem como no desenvolvimento de sistemas que requeiram conhecimento profundo dos sistemas vivas e da tecnologia.

No final do curso, estarão "preparados para contribuir para a evolução do sector da saúde, tanto na saúde pública como no desenvolvimento de dispositivos e sistemas inovadores."

Ocurso é dirigido a quem procura uma formação tecnológica avançada nas diferentes áreas da Engenharia Biomédica, adaptada às necessidades de um mercado de trabalho em constante evolução.

É especialmente dirigido a estudantes que ambicionem ter uma intervenção activa nesta área e desenvolver o seu conhecimento e sentido crítico sobre a área da Engenharia Biomédica, sentindo-se capazes de acompanhar a evolução dos conhecimentos e tecnologias ao longo da sua vida profissional.

O acesso a esta licenciatura deverá ser efectuado através do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, tendo como provas de ingresso Física e Química e Matemática. Também estarão disponíveis vagas para o ingresso através dos regimes de mudança de par instituição/curso e Concursos Especiais.