Burocracia atrasa reconversão de escolas desactivadas

É, em parte, devido à burocracia que algumas escolas desactivadas tardam em ser reconvertidas em lares ou estruturas similares.

Isso mesmo apontou Miguel Albuquerque, hoje, aquando da visita à remodelada Escola Básica do 1. ciclo com Pré-escolar do Estreito de Câmara de Lobos.

O presidente do Governo Regional, falando do caso da Escola de São Jorge, cuja reconversão há muito foi anunciada, destacou os procedimentos associados à aplicação de verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Nós temos de abrir os avisos. O PRR tem um conjunto de procedimentos burocráticos que temos de cumprir. Nós temos de cumprir essas leis, temos de cumprir os requisitos para abrir os avisos. Mas, mesmo assim, apesar da burocracia bizantina que nós temos, somos a região do País que tem mais obras lançadas no PRR", apontou aos jornalistas.