Presidente da República deu posse a seis secretários de Estado

O Presidente da República deu hoje posse a seis novos secretários de Estado na primeira remodelação do XXIV Governo Constitucional que não altera qualquer ministro.

A cerimónia decorreu no Palácio de Belém e durou cinco minutos, tempo de os seis novos governantes prestarem juramento e assinarem o auto de posse.

Esta remodelação foi desencadeada com a demissão, a 28 de janeiro, do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias, depois de ter sido noticiado pela RTP que criou duas empresas imobiliárias já enquanto governante, responsável pelo recém-publicado decreto que altera o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, a polémica lei dos solos.

Luís Montenegro aproveitou para substituir outros cinco secretários de Estado, mexendo em seis Ministérios: Coesão Territorial, Educação, Trabalho, Ambiente, Juventude e Cultura.

Com a exoneração de Hernâni Dias, tomou posse o até agora deputado do PSD e ex-presidente da Câmara Municipal de Vagos Silvério Regalado como secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território.

A diretora-geral da Administração Escolar Maria Luísa Oliveira foi empossada como secretária de Estado da Administração e Inovação Educativa, para o lugar de Pedro Cunha.

Filipa Lima, professora universitária e diretora-adjunta do Departamento de Sistemas e Tecnologias de Informação do Banco de Portugal, tomou posse como secretária de Estado da Segurança Social, cargo do qual foi exonerado Jorge Campino.

Tomou posse como secretário de Estado da Energia Jean Barroca, antigo consultor do Banco Mundial, substituindo Maria João Pereira.

Como secretária de Estado Adjunta e da Igualdade, tomou posse Carla Rodrigues, ex-deputada do PSD e atual presidente do Conselho Nacional da Procriação Medicamente Assistida, para o lugar da exonerada Carla Mouro.

Finalmente, tomou posse como secretário de Estado da Cultura Alberto Santos, antigo presidente da Câmara Municipal de Penafiel e comissário do festival literário "Escritaria", tendo sido exonerada Maria de Lurdes Craveiro.

Na tomada de posse, marcaram presença o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e 14 dos 17 ministros, faltando apenas o da Defesa Nacional, Nuno Melo, a da Justiça, Rita Júdice, e o dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, foi outra das presenças, tal como o secretário-geral do Governo, Carlos Costa Neves, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, e vários deputados.

A tomada de posse decorreu na Sala dos Embaixadores, mas, por uma questão de espaço, a maioria da comunicação social teve de assistir a partir da Sala das Bicas, através de ecrãs que transmitiam a cerimónia.

No final, nenhum membro do Governo prestou declarações à comunicação social, e, ao contrário dos ministros e secretários de Estado, o primeiro-ministro saiu por uma porta lateral, sem passar pelos jornalistas.

As alterações à composição do executivo PSD/CDS-PP liderado por Luís Montenegro foram divulgadas na quarta-feira à noite através de uma nota da página da Presidência da República.

A primeira remodelação do XXIV Governo Constitucional acontece mais de dez meses após a sua posse, a 02 de abril do ano passado, com a substituição de seis secretários de Estado, mas sem mudança de qualquer ministro.

No total, o Governo liderado por Luís Montenegro mantém-se com 59 membros (17 ministros e 41 secretários de Estado).

Com esta remodelação, mantém-se igualmente o mesmo número de mulheres e homens nas secretarias de Estado -- 17 e 24, respetivamente.