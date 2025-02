Secretário-Geral do SIRP agradece colaboração institucional da Assembleia Legislativa da Madeira

O Secretário-Geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) agradeceu, esta manhã, a colaboração institucional da Assembleia Legislativa da Madeira. O Embaixador Vítor Sereno foi recebido em audiência pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Vítor Sereno está a realizar um périplo pelos diferentes serviços que tutela, em todo o país, após ter tomado posse no passado dia 27 de Dezembro.

Segundo nota à imprensa, José Manuel Rodrigues desejou ao Embaixador as maiores felicidades para as novas funções, "principalmente nesta conjuntura que está a ser marcada por novos conflitos nas áreas da segurança económica, informática e energética, e pelo aumento das ideologias extremistas que põem em causa as sociedades democráticas".

Vítor Sereno é diplomata de carreira desde 1997. Foi Cônsul-Geral de Portugal em Macau, Estugarda e Roterdão. Foi igualmente Embaixador de Portugal no Senegal, Embaixador não-residente na Costa do Marfim, Guiné-Conacri, Gâmbia, Burquina Faso, Libéria e Serra Leoa entre 2018 e 2022. De Março de 2022 até ao ano passado desempenhou as funções de Embaixador no Japão.