48 mil eleitores longe das urnas Número de madeirenses deslocados representa já 19% do total de inscritos nos cadernos eleitorais. O adiamento do voto antecipado em mobilidade, aprovado por unanimidade nos parlamentos da Região e da República, terá reflexos na abstenção. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quinta-feira, 13 de Fevereiro.

Outros destaques:

Avaria no TAC da urgência causa transtorno Aumenta o tempo de espera para a realização de exames no hospital do Funchal

Inflação na Madeira distancia-se da média nacional Restauração e hotelaria dão o maior contributo para a subida de preços em Janeiro

Secretário de Estado apoia investigação inédita à emigração José Cesário prepara protocolo de cooperação e aceita convite para participar no conselho científico do projecto de Estudo Global Diáspora Madeirense, no Funchal Pendências dos títulos de residência resolvidos até Maio.

E, por fim,Carminho apresenta ‘Portuguesa’ no Teatro Municipal

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.