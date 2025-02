Associação propõe alteração do regime de concessão de crédito bonificado a pessoa com deficiência

A Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPSS - Associação Sem Limites propõe a alteração da Lei n.º 64/2014 do regime de concessão de crédito bonificado à habitação a pessoa com deficiência.

Em nota emitida, a associação defende uma revisão das condições de empréstimo, nomeadamente do valor máximo do crédito, bem como da idade máxima do beneficiário.