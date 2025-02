Especial São Valentim: Ofereça mimos a quem mais ama

Está na hora de escolher a melhor prenda para quem está mais perto do nosso coração, a nossa cara-metade, quem nos aquece a alma e nos conhece melhor do que ninguém.

Consulte as Experiências de SPA disponíveis e boa escolha!

EL SPA by Melia Madeira Mare

Indian Head Massage – 30 minutos | 45€ por pessoa

Massagem Corporal e Hidratação – 30 minutos | 50€ por pessoa

Massagem Completa com Pedras Quentes – 50 minutos | 79€ por pessoa

Validade: até Dezembro 2025

Pacote Romântico com Banho de Hidromassagem – 50 minutos | 130€ por casal

Validade: 14 a 28 de Fevereiro 2025

TIL SPA at Castanheiro Boutique Hotel:

Massagem Costas com Aromaterapia ou Terapêutica – 30 minutos | 45€ por pessoa

Til For You – 45 minutos | 60€ por pessoa

Jasmine Sensations – 60 minutos | 155€ por casal

Todas as sugestões acima incluem acesso à piscina interior, sauna, banho turco e sala de relaxamento.

Validade: até Dezembro 2025

SPA at The Vine

Mini-Lift Facial – 45 minutos | 55€ por pessoa

Ritual de Esfoliação com Grainha de Uva – 25 minutos | 55€ por pessoa

Massagem de costas – 25 minutos | 55€ por pessoa

Todas as sugestões acima incluem banho turco, jacuzzi e oferta de uma tisana.

Validade: até Dezembro 2025

Dorisol SPA

Massagem Flavours of the Orient – 60 minutos | 65€ por pessoa

O Amor está no Ar – 75 minutos | 75€ por pessoa

Massagem Romântica de Casal – 45 minutos | 100€ por casal

As sugestões acima incluem acesso à piscina interior e jacuzzi.

Validade: até Dezembro 2025

SPA at Sentido Galosol

Pacote Massagem São Valentim – 25 minutos | 80€ por casal

Disponibilidade: a partir de 14 de Fevereiro (reservas até 5 de Fevereiro).

Os preços apresentados são por pessoa (excepto quando mencionado por casal) e algumas das sugestões são passíveis de ser adquiridas em forma de voucher a utilizar mais tarde.

