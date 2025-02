O PS acaba de entregar a lista de candidatos à ALRAM, nas eleições de 23 de Março.

Na ocasião da entrega, Paulo Cafôfo pediu coragem aos eleitores, garantindo estabilidade, no caso de dirigir o Governo Regional.

Cafôfo também disse que para ser presidente do Governo é importante ter experiência executiva, não bastando ter de deputado. Mas recusou-se a admitir estar a referir-se ao JPP.

O presidente do PS Madeira disse contar com Pedro Nuno Santos na campanha.

As listagem foram entregues no Tribunal do Funchal.