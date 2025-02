Rodrigo Saraiva diz gostar mais do Estádio de Belém do que do palácio

O deputado da IL Rodrigo Saraiva disse hoje gostar mais do Estádio de Belém do que do palácio, a propósito das próximas presidenciais, e declarou apoio a Rui Rocha na disputa interna, elogiando o seu "mérito, coragem e ambição".

Num discurso na IX Convenção Nacional da IL, em Loures, Rodrigo Saraiva - apontado como potencial candidato do partido nas eleições presidenciais -, disse não querer fugir a esse tema.

"O meu nome até apareceu em sondagens pela primeira vez. Vocês, como sabem, eu gosto muito de Belém, mas gosto mais do Estádio de Belém do que do Palácio de Belém", ironizou, por ser adepto do clube de futebol Belenenses, que joga no Restelo, em Belém.

No entanto, o também vice-presidente da Assembleia da República salientou que já passaram mais de 50 anos desde o derrube do Estado Novo e disse esperar que o próximo Presidente da República português seja uma personalidade que já tenha nascido em democracia.

Rodrigo Saraiva declarou apoio à candidatura de Rui Rocha, elogiando o "seu mérito, coragem e ambição" e salientando que em todas as eleições a que a IL ocorreu, "factualmente cresceu sempre".

"Factualmente, nós crescemos em todos os distritos, em todo o país. Por exemplo, em Braga. Com o voto útil, era muito confortável o Rui ter ido pelo Porto ou por Lisboa, mas disse que não: vou pela minha terra, vou por Braga, eu corro o risco. Foi de 21 mil votos para 33 mil", afirmou, numa alusão ao facto de Rui Rocha ter optado por concorrer às últimas eleições legislativas enquanto cabeça de lista por Braga, tendo alcançado a eleição.

Rodrigo Saraiva afirmou que Rui Rocha deixa à IL uma "herança de autonomia política e estratégica" e considerou que essa autonomia vai ser importante nas próximas autárquicas para que cada núcleo possa tomar decisões.

Neste breve discurso, Rodrigo Saraiva reconheceu que a IL ainda é um "partido criança, a caminho da sua adolescência, que ainda vai ganhar e encontrar a sua maturidade", elogiando a postura dos membros nesta convenção.

"Esta convenção não é um mero momento interno, é sobretudo um momento externo e a falar para o país e os portugueses estão atentos àquilo que nós aqui dizemos. E, até este momento, esta convenção está a respeitar isso e fica o meu agradecimento a todos os que estão nesta convenção por isso", referiu.