Quatro detidos por atirarem comida contra vitrina de joias da Coroa na Torre de Londres

Quatro pessoas foram detidas hoje após atirarem comida contra a vitrina que protege as joias da Coroa Britânica na Torre de Londres, anunciou a polícia, sobre a ação que foi reivindicada por um grupo de desobediência civil.

"Quatro manifestantes foram detidos na sequência de danos criminosos na Torre de Londres", durante a manhã, anunciou a polícia.

O grupo Take Back Power, pouco conhecido do público, publicou um vídeo da ação na sua página na rede social X, indicando que os seus ativistas atiraram creme inglês e 'crumble' de maçã contra a vitrina.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd — Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

A Polícia Metropolitana (Met) informou que os "manifestantes" foram detidos por causarem "danos criminosos" a uma "vitrina que contém a Coroa do Estado", criada em 1937 para a coroação do rei Jorge VI, localizada numa das principais atrações turísticas da capital britânica.

"Os agentes trabalharam em estreita colaboração com a Polícia da Cidade de Londres e agentes de segurança, e quatro pessoas foram detidas sob suspeita de danos criminosos. Foram colocadas sob custódia", indicou a corporação policial em comunicado.

A ação de protesto, ocorrida por volta das 10:00 UTC (mesma hora em LIsboa) foi reivindicada pelo grupo Take Back Power (Recuperar o poder, em tradução livre), que se define como novo coletivo de resistência civil não violenta.

Em imagens divulgadas pelo próprio grupo, vê-se um dos ativistas a tirar de um saco uma bandeja de alumínio com um bolo que atira contra a vitrina.

Também mostram outro manifestante a derramar repetidamente sobre o vidro um líquido viscoso amarelo semelhante a creme.

Em seguida, os quatro ativistas abriram os casacos para mostrar uma camisola com a mensagem "Take Back Power". Um deles gritou "a democracia ruiu" e outro afirmou "a Grã-Bretanha está destruída, estamos diante das joias da nação para recuperar o poder".

As autoridades fecharam a Torre de Londres enquanto investigam o incidente, acrescentou a Polícia Metropolitana.

O grupo Take Back Power explicou hoje que realizou este protesto para exigir ao governo britânico que estabeleça uma assembleia cidadã permanente na forma de uma "Câmara do Povo" com poderes para "tributar a riqueza extrema e consertar" o Reino Unido.

A Coroa Imperial do Estado, que contém 2.868 diamantes, 17 safiras, 11 esmeraldas, quatro rubis e 269 pérolas e pesa mais de um quilo, ainda é usada para coroações, incluindo a última de Carlos III, e para as inaugurações do Parlamento em cada legislatura.