Escolas querem legislação e apoio para travar Indisciplina e violência

Bom dia, A temática que faz a notícia, desta manhã de 5 de Dezembro de 2025, num dos dos jornais diários é merecedor da maior atenção. Mas há muitas mais notícias a merecer leitura.

No semanário Expresso:

- "Farmácias vão vender 16 medicamentos novos para emagrecer"

- "Prazo de detenção para imigrantes ilegais passa de 60 para 540 dias"

- "Natal. Como emprestar magia à mesa"

- "Greve geral. Ex-ministros do PSD e do CDS criticam pacote laboral"

- "O que vai funcionar em serviços mínimos"

- "Sindicatos independentes juntam-se pela primeira vez"

- "Do IRS ao IVA, o que propõe o Governo na habitação"

- "Violência doméstica. 6 mil mulheres têm botão de pânico"

- "Só com euros da Europa Zelensky terá força negocial"

- "O mistério do dérbi é José Mourinho"

- "Mendes quer transparência na saúde do Presidente"

Ver Galeria

No semanário Nascer do Sol:

- "Jorge Pinto e Catarina Martins aflitos com assinaturas"

- "Governo só admite requisição civil como último recurso"

- "PS confirma expulsão de Daniel Adrião"

- "Anabela Valente. Grã-mestre da maçonaria feminina. 'Se a pessoa se sente homem, se sente mulher, se sente papagaio é problema dela'"

- "Educação. Professores recorrem ao Tribunal de Contas"

- "António Saraiva. 'Exploração do lítio é boa para o país'"

- "Rui Moreira. 'Complexo (do) Brasil' e os 'Tristes Trópicos'"

- "António Mota. Daqui Houve Nome de Portugal"

- "Entrevista / Nuno Morais Sarmento. 'Oceano Atlântico deve ser encarado como um desígnio nacional'"

Ver Galeria

No Diário de Notícias:

- "Hospitais e centros de saúde estão a dificultar acesso dos utentes a cuidados médicos"

- "Entrevista Vilson Duarte Dong. 'Aos jovens que pensam que cinco ruas do bairro são o mundo inteiro digo: não são!'"

- "Tensão. EUA x Venezuela pode travar primeira guerra na América do Sul pós-Malvinas ?"

- "Presidenciais. Mendes aposta em Dino D'Santiago pela abrangência e pela juventude"

- "Imprensa. Oito distritos em risco de ficar sem jornais a partir de janeiro. Bloco questiona Governo"

- "Vila Nova de Gaia. Mãe rapta bebé que ia para acolhimento. Criança foi entregue ontem na GNR"

- "Diplomacia. Negociações dos EUA continuam, mas paz entre Kiev e Moscovo é ainda uma miragem"

- "Benfica-Sporting. Técnicos trocam palavras simpáticas na véspera do dérbi"

- "Cinema. 'Nuremberga' Como representar os crimes nazis?"

No Correio da Manhã:

- "Borla no IRS para senhorios. Pacote da habitação dá bónus fiscais a proprietários"

- "Interior do país em risco de ficar sem jornais e revistas a partir de janeiro"

- "Benfica-Sporting. Rivais à prova no dérbi da Luz"

- "FC Porto 1 Vit. Guimarães 3. Vitória conquista dragão e avança na Taça da Liga"

- "Castelo Branco. Agente funerário 'põe' morto ao volante para safar multa"

- "A cobradores. Segurança Social dá prémio de 1,9 milhões"

- "Entregue na GNR. Encontrada bebé levada pela mãe"

- "Pároco mais antigo. Caçada dupla que roubou padre"

No Público:

- "Escolas pedem mudança na lei e mais apoios para travar indisciplina e violência"

- "Habitação. Bruxelas propõe limites às rendas e ao alojamento local"

- "Lobbying. AR aprova hoje texto, atividade dos advogados garantida"

- "Saúde. Pulseiras contra rapto como as de Gaia são usadas em todo o país"

- "Futebol. Vitória SC ganha no Dragão e afasta FC Porto da Taça da Liga"

- "Gonçalo M. Tavares. 'O Fim dos Estados Unidos da América', uma epopeia dos pobres"

- "Inteligência artificial. Investigadores concluem que chatbots conseguem mesmo persuadir os eleitores"

- "Imprensa. Interior do país corre o risco de ficar sem venda de jornais por falta de distribuição"

No Jornal de Notícias:

- "Transportes podem ser gratuitos no Porto ainda em 2026"

- "Bebé que mãe levou do hospital de Gaia foi devolvida por familiar na GNR"

- "Militares detidos por coagir imigrantes dizem que eram agricultores"

- "Tecnologia e indústria. Cursos profissionais incluem 80 novas áreas"

- "CESPU em Paredes. Espera de dez anos para ter mestrado em Medicina"

- "F.C. Porto 1 -- V. Guimarães 3. Conquistadores. Reviravolta eliminou dragões da Taça da Liga"

- "Clássico. Águias e leões com muito a perder na luta pelo título"

- "Entrevista JN/TSF. 'O voto útil não só favorece a mediocridade como evita a renovação da classe política'. Cotrim Figueiredo candidato a presidente da República"

No Negócios:

- "Tribunal condena Estado a pagar 70,5 milhões à Autoestradas do Atlântico"

- "Entrevista a Arménio Carlos e João Proença. 'Governo usa argumentos falaciosos para conquistar a opinião pública'"

- "'Perma Bears': Os profetas da desgraça das bolsas de valores"

- "Impostos. Corte no ISP dá prenda de 18 milhões às Finanças no Natal"

- "Automóvel. Já pode saber se o seu carro falhou um 'recall'"

- "Bolsa. Mais saídas do que entradas. Há um novo rumo na Europa?"

No O Jornal Económico:

- "Falências pessoais recuam para o nível pré-Troika"

- "Alemanha sofre a mais longa paralisia económica desde a II Guerra"

- "Greve ameaça parar o país com custo que pode ascender a 700 milhões"

- "Lufthansa quer crescer no Brasil e América Latina"

- "Bosh bate recorde de vendas: 526 milhões de euros"

- "'Sempre defendi uma imigração inteligente: receber pessoas qualificadas'. António Horta Osório"

- "A nova era do luxo. Indústria cresce 5%, no ano que a Prada veste Versace"

No Record:

- "FC Porto 1-3 Vit. Guimarães. Dragão desliga. Farioli roda a equipa e perde um troféu"

- "Benfica-Sporting. Dr. Certeza. Dr. Dúvidas. Dérbi na Luz já mexe com as emoções"

- "Castigo da UEFA. Águias impedidas de vender bilhetes para Turim"

- "Cimeira dos presidentes. Saiba a proposta para distribuir dinheiro da centralização"

- "Benfica e FC Porto pedem fim da Taça da Liga"

- "Seleção. Sorteio do Mundial. Portugal conhece hoje os adversários"

- "Inglaterra. Man United 1-1 West Ham. Nes empata Amorim"

No O Jogo:

- "FC Porto 1 -- V. Guimarães 3. Pena capital. Dragões pouparam na abordagem e vitorianos aproveitaram a oportunidade para vencer com reviravolta"

- "Farioli. 'Virar a página, sem drama, e pensar no Tondela'"

- "Luís Pinto. 'Não seria possível ganhar sem sermos muito fortes'"

- "Benfica -- Sporting. O dérbi favorito. Rivais de Lisboa encontram-se para duelo sem tendência clara"

- "Mourinho. 'O nosso adversário é fortíssimo'"

- "Rui Borges. 'Não há excesso de confiança'"

- "Cimeira de presidentes. Novo Modelo de campeonato e fim da Taça da Liga. Reformas no futebol profissional e receitas televisivas sem consenso"

E no A Bola:

- "Benfica -- Sporting. Amigos, amigos..."

- "'Rui Borges teve o mérito da transformação do Sporting de Amorim para o seu Sporting'. José Mourinho"

- "'Já disse que admiro muito Mourinho, que seja um grande jogo, com respeito e bem disputado'. Rui Borges"

- "Taça da Liga. FC Porto 1 -- V. Guimarães 3. Conquistadores abatem dragão"

- "Liga. No bom caminho para acordo sobre direitos televisivos"