Que seja com sentido.

“Vê se levas as doze passas para comeres à meia-noite”, disse-me há dias uma amiga, convencida de que o ano novo começa ali, naquele segundo exato. Percebo o ritual… só não acredito nele.

O ano novo nunca é pirotecnia. É travessia interior. Para mim, começa num instante discreto, quando o barulho abranda, quando o copo pousa na mesa, quando o corpo, cansado de promessas recicladas e de aplausos que não sustentam, se senta finalmente ao lado da verdade.

O ano novo começa quando deixamos de fingir que a mudança precisa de brilho e fogo-de-artifício.

Há qualquer coisa de profundamente infantil - e por isso bonito - na ideia de que um número no calendário tem poderes mágicos. Como se a vida estivesse à espera de autorização formal para se reorganizar. Como se o caos fosse educado o suficiente para respeitar datas comemorativas.

O ano novo, na verdade, não pede resoluções. Pede escuta e empatia. Não exige heroísmo, pede atenção. Pede que olhemos para o que foi vivido sem o chicote da culpa e sem a anestesia da nostalgia. Que aceitemos o ano que passou como se aceita um mestre exigente, nem sempre gentil, mas quase sempre preciso para evoluir para outro estado.

O que doeu ensinou. O que ficou revelou. O que partiu libertou espaço.

Há anos que não nos deram o que pedimos, mas deram exatamente o que precisávamos para deixar de insistir no erro com ar de esperança. Generalizar a experiência dos outros pode ser uma forma elegante de desistir da própria. Dá conforto, mas não dá verdade. O problema não é repetir padrões, é não ter consciência disso e chamá-los de destino, evitando assumir responsabilidade pessoal pelas escolhas.

Foto Sixteen Miles Out/unsplash.com

Entrar num ano novo é, antes de tudo, um exercício de responsabilidade emocional, não no sentido pesado da palavra, mas no seu núcleo mais simples: perceber que aquilo que sentimos não é culpa do tempo, nem do outro, nem das circunstâncias. São estados. É informação. Ignorá-la é repetir. Escutá-la é escolher fazer diferente.

Talvez o verdadeiro ritual de passagem não seja vestir branco, ou outra cor ritualista, nem fazer listas de objetivos, nem alinhar metas. Talvez seja mais radical ainda, sentar-se em silêncio e ficar, sem distrações, com o que insiste em pedir lugar. Porque crescer não é acrescentar. É depurar. Há uma espiritualidade muito concreta neste gesto. Uma espiritualidade sem incenso, mas com coragem. A coragem de reconhecer que algumas versões nossas foram úteis, mas já não são verdadeiras. E que insistir nelas é uma forma elegante de traição interior.

O ano novo não pede entusiasmo. Pede presença e amor. Pede que sejamos suficientemente maduros para perceber que não controlamos o mundo (de fora), mas somos totalmente responsáveis (pelo nosso mundo interior) pela forma como o habitamos e pela forma como gerimos os nossos estados e a nossa consciência. E suficientemente humildes para aceitar que a vida não se organiza para nos agradar, mas para nos afinar.

Assim, o ano novo não é um começo limpo. É um começo consciente.

Que seja com sentido.

E consentido.