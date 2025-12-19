PTP questiona nomeação de advogado de defesa da Operação 'Ab Initio' para órgão anticorrupção

O Partido Trabalhista Português (PTP) questionou esta sexta-feira a nomeação de Alexandre Silva para liderar o organismo regional de transparência e combate à corrupção, noticiada hoje pelo JM-Madeira, lembrando que o advogado actuou anteriormente na defesa de arguidos da Operação 'Ab Initio', suspeitos da prática dos crimes de participação económica em negócio, prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos.

Em comunicado assinado por Raquel Coelho, o partido comparou a situação a “um árbitro a querer apitar o jogo da própria equipa”, questionando a imparcialidade de Silva na função de coordenação de um órgão destinado a fiscalizar actos de corrupção.

Alexandre Silva, militante conhecido do Partido Social-Democrata, foi escolhido para dirigir o organismo, que foi criado pelo Governo Regional “para inglês ver”, disse o partido. "Para satisfazer uma exigência ridícula do partido Chega", adianta.

O PTP expressou preocupação com "a trajectória do advogado, sublinhando a ironia de alguém que defendeu arguidos investigados num dos maiores escândalos de corrupção passar a supervisionar processos relacionados com este tipo de crime".