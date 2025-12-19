 DNOTICIAS.PT
Novo acidente, agora na zona da Boaventura, em Santa Cruz

Um aparente despiste na descida para Santa Cruz, mais precisamente no nó da Boaventura, na Via Rápida, está a condicionar o trânsito neste momento.

Na foto, percebe-se claramente uma viatura atravessada na faixa da esquerda, ainda assim permitindo a passagem das viaturas na outra faixa.

No entanto, o congestionamento no sentido Ribeira Brava - Machico, já se faz sentira na zona. A assistência já chegou ao ponto do acidente.

