Novo acidente, agora na zona da Boaventura, em Santa Cruz
Um aparente despiste na descida para Santa Cruz, mais precisamente no nó da Boaventura, na Via Rápida, está a condicionar o trânsito neste momento.
Na foto, percebe-se claramente uma viatura atravessada na faixa da esquerda, ainda assim permitindo a passagem das viaturas na outra faixa.
No entanto, o congestionamento no sentido Ribeira Brava - Machico, já se faz sentira na zona. A assistência já chegou ao ponto do acidente.
