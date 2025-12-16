Doenças cardiovasculares têm um custo estimado em 282 mil milhões na UE

A União Europeia (UE) precisa de combater as doenças cardiovasculares (DCV), a principal causa de morte e com um custo estimado em 282 mil milhões de euros, segundo um relatório publicado esta segunda-feira e que antecede o Plano Corações Seguros.

O relatório "Estado da Saúde Cardiovascular na UE" revela que as DCV são a principal causa de morte e incapacidade na UE, sendo responsáveis por um terço de todas as mortes anuais e afetando mais de 60 milhões de pessoas.

Para o executivo comunitário, o relatório justifica a tomada de medidas a nível da UE quando identifica, por exemplo, disparidades geográficas, de género e socioeconómicas significativas nos resultados e nos cuidados.

Para além do custo humano, o impacto económico anual das DCV na Europa está estimado em 282 mil milhões de euros (2% do Produto Interno Bruto da UE), impulsionado pela mortalidade prematura, perda de produtividade e elevados custos de saúde.

Estas conclusões, segundo informação da Comissão Europeia, sublinham a importância do próximo Plano Corações Seguros (Safe Hearts Plan) -- o primeiro plano da UE para prevenir e gerir as DCV.

O Plano Corações Seguros, segundo a Comissão, fornecerá um quadro político abrangente para apoiar os Estados-membros e as partes interessadas na melhoria da saúde cardiovascular.

O relatório hoje publicado sobre o "Estado da Saúde Cardiovascular" foi financiado pelo programa UE Pela Saúde (EU4Health) e resulta de uma colaboração entre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e a Comissão Europeia para monitorizar e melhorar a saúde da população.

Os principais fatores de risco das doenças cardiovasculares são o consumo de tabaco, álcool, gorduras e sal, bem como a tensão arterial elevada.