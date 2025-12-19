Trump anuncia classificar a marijuana como uma droga menos perigosa

Donald Trump anunciou hoje a reclassificação da marijuana como uma substância aditiva menos perigosa, uma decisão que tem por objetivo incentivar a investigação médica sem abrir de imediato à descriminalização a nível federal.

O presidente americano assegurou que "as pessoas [lhe] imploravam" para tomar esta decisão, referindo-se em particular a pessoas que sofrem de dores crónicas.

"O decreto que vou assinar não é de forma alguma uma descriminalização" da marijuana para usos que não sejam médicos, precisou. Trata-se de uma decisão de "bom senso", disse um responsável do governo numa conversa com a imprensa.

Este alto responsável lembrou que a marijuana e os produtos à base de CBD, uma molécula extraída da cannabis, conhecida pelas suas propriedades relaxantes, já são usados em pacientes com dores crónicas.

"Quase um em cada quatro adultos americanos tem dores crónicas, e mais de um em cada três idosos", segundo esta alta responsável, que assegurou que a medida de Donald Trump também permitiria realizar mais pesquisas sobre os riscos de dependência associados a estas substâncias.

Um certo número de beneficiários do seguro de saúde com mais de 65 anos (ou Medicare) terá, no futuro, acesso gratuito a produtos à base de CBD. Enquanto quase três quartos dos americanos vivem num Estado onde esta droga é legal, esta nova classificação federal poderá ter importantes repercussões económicas, ao aliviar as restrições às empresas que cultivam ou comercializam cannabis.

O antigo presidente democrata Joe Biden tinha defendido uma medida deste tipo, mas essa alteração não se chegou a concretizar.

Assim, a marijuana deverá passar da categoria 1, a mais alta da classificação, para a categoria 3. A categoria 1 inclui, entre outras drogas, heroína, LSD ou 'ecstasy', enquanto a categoria 3 agrupa substâncias com um risco de dependência moderado a baixo como alguns medicamentos com codeína.

No entanto, esta proposta será submetida à decisão da Agência Antidrogas dos Estados Unidos (DEA).