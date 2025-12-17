Filho de realizador Rob Reiner enfrenta acusação de homicídio dos pais

A procuradoria do condado norte-americano de Los Angeles revelou hoje que pretende acusar Nick Reiner de homicídio qualificado dos seus pais, o realizador Rob Reiner e a produtora Michele Singer Reiner.

O procurador distrital de Los Angeles, Nathan Hochman, anunciou em conferência de imprensa a acusação por duplo homicídio qualificado, que terá de ser confirmada ainda por um júri especial, antes de o arguido ser formalmente acusado.

O procurador do condado do estado da Califórnia (oeste) acrescentou que as acusações podem resultar numa sentença de "prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional ou pena de morte".

Nick Reiner, de 32 anos, está atualmente detido sem direito a fiança, adiantou Hochman.

As provas contra o filho de Reiner serão apresentadas a um júri especial ao qual competirá decidir sobre as acusações, que serão formalmente apresentadas ainda hoje, disse Hochman.

Assim que o arguido receber alta médica, comparecerá em tribunal para ser formalmente acusado e declarar-se culpado ou inocente.

A equipa de defesa de Reiner afirmou hoje que este ainda não recebeu autorização médica para comparecer em tribunal.

Ligado à indústria cinematográfica como os pais, Nick Reiner debateu-se com a toxicodependência desde a adolescência e ao longo das últimas décadas, tendo afirmado publicamente que se sujeitou a tratamentos de reabilitação pelo menos 17 vezes.

Rob Reiner e Michele Singer foram encontrados mortos em casa no domingo, em Los Angeles, e Nick, um dos quatro filhos do casal, foi detido na segunda-feira.

Rob Reiner ficou conhecido na década de 1970 como ator, na série "Uma família às direitas", na qual interpretava o papel de genro de Archie Bunker, interpretado por Carol O'Connor.

Mas foi como realizador que fez grande parte da carreira. Entre os muitos filmes que realizou contam-se "A Few Good Men" ("Uma questão de honra"), "When Harry Met Sally" ("Um amor inevitável"), "The Princess Bride" ("A princesa prometida") e "Stand by Me" ("Conta comigo").

Filho da lenda da comédia Carl Reiner, Rob Reiner era casado com a fotógrafa Michele Singer Reiner desde 1989. Os dois conheceram-se quando o realizador filmava "When Harry Met Sally" e juntos tiveram três filhos.

Antes, Rob Reiner tinha sido casado com a atriz e realizadora Penny Marshall, entre 1971 e 1981, tendo adotado a filha desta, Tracy Reiner.