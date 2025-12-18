Padel juvenil regressa este sábado à Quinta Magnólia

A Quinta Magnólia, no Funchal, será palco, este sábado de uma jornada repleta de emoção, talento e energia jovem com a realização do Torneio de Padel Jovem APMAD.

Entre as 9 e as 17 horas, 38 jovens atletas dos escalões sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16, em ambos os géneros, vão mostrar porque o padel é uma das modalidades que mais cresce na Região. Cada jogo promete intensidade, entrega e momentos de grande espetáculo dentro dos courts.

Organizado pela Associação de Padel da Madeira (APMAD), este torneio vai muito além da competição. É um espaço de aprendizagem, convívio e partilha, onde se promovem valores essenciais como o respeito, o espírito de equipa e o fair play, contribuindo para a formação desportiva e pessoal dos jovens participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da APMAD com o desenvolvimento do padel juvenil, incentivando hábitos de vida saudáveis e aproximando famílias, atletas e amantes da modalidade num ambiente positivo e inspirador.

Com jogos emocionantes e um ambiente vibrante, o Torneio de Padel Jovem APMAD promete um dia memorável e um verdadeiro espetáculo desportivo na Quinta Magnólia.