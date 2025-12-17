Novos avisos de agitação marítima para sexta e sábado

Logo após a Capitania do Porto do Funchal ter cancelado o aviso de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira, tendo por base informação do IPMA, cujo aviso amarelo terminava às 6h00 desta quarta-feira, o mesmo Instituto Português do Mar e da Atmosfera acaba de lançar um novo aviso amarelo no mesmo sentido, mas para o período entre sexta-feira e sábado, 19 e 20 de Dezembro.

DE acordo com a autoridade meteorológica nacional, o aviso a costa Norte da Madeira e a ilha do Porto Santo, entre as 15 horas de sexta-feira e as 07h00 de sábado, prevendo ondas de Noroeste com 4 a 4,5 metros de altura.

Ainda assim, voltando ao comunicado da Capitania emitido pouco antes do IPMA emitir este novo aviso, como habitualmente, mantém os cidadãos e os marítimos em alerta, referindo os cuidados necessários em idas ao mar e nas zonas costeiras.

"Apesar do cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", salienta. E acrescenta: "Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições."