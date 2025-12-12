A teleconsulta permite que as pessoas “se sintam mais acompanhadas”

O médico internista, João Miguel Freitas, que actua, igualmente, no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), começou por explicar que a teleconsulta- um atendimento médico realizado à distância, com recurso a uma videochamada – já existia antes de 2020, mas ganhou expressão durante a pandemia, tendo passado a ser uma ferramenta que permitiu “chegar a mais pessoas, de uma forma também mais segura”.

Esta prática tem ganho cada vez mais expressão e, segundo o profissional de saúde, permite que as pessoas “se sintam mais acompanhadas no que diz respeito às suas patologias, dúvidas e necessidades do ponto de vista da saúde.”

Esta forma de contacto encurtou distâncias, levando a que pedidos de segunda opinião médica ou a consultas com um especialista que não actua na Região não ficassem dependentes de uma viagem área e demais gastos associados.

O médico referiu ao DIÁRIO-Saúde, rubrica presente no YouTube, que atende regularmente pacientes de fora da Região graças à teleconsulta.

Para muitas pessoas significa ter o contacto com alguém da área da saúde, sem ter que mover ‘mundos e fundos’ para chegar a essas mesmas pessoas. João Miguel Freitas, médico

Questionado sobre se tem conhecimento de casos que utilizem esta prática para ultrapassar a dificuldade em se deslocar na Região, o profissional de saúde não só respondeu afirmativamente, como partilhou uma situação que aconteceu consigo, quando numa teleconsulta só percebeu que o paciente era madeirense quando o mesmo cedeu o seu número de utente para iniciar o processo.

Disse-me que era madeirense e que estava na Madeira, mas não lhe dava jeito ir para o Funchal e entrar na confusão do trânsito, mas queria muito ter esta consulta. Mais do que outras pessoas de fora, acaba por ajudar quem vive cá, porque acaba por encurtar a distância e o tempo e facilitar o acesso ao profissional de saúde.



