A primeira impressão começa à porta de casa

O hall de entrada é o primeiro contacto de quem entra num um imóvel e, apesar de ser um ambiente de transição, exerce um papel muito importante no receber, acolher e preparar o olhar dos visitantes para a restante casa. Em poucos metros, concentra a transição entre o exterior e a intimidade do lar.

Para renovar esta zona, vale a pena começar por definir um estilo coerente com o resto da casa. Poderá ser um ambiente mais minimalista, contemporâneo ou clássico, mas o importante é adaptar cada escolha à dimensão disponível. A partir desse fio condutor, surgem os elementos que dão personalidade, como é o caso de quadros e molduras, espelhos que ampliam, plantas que trazem vida, tapetes que criam conforto visual.

Os móveis de apoio, como consolas, aparadores ou bancos, ajudam a organizar o objectos do dia-a-dia e oferecem um ponto prático para pousar chaves ou correio. A iluminação, por sua vez, deve ser suave e convidativa, valorizando detalhes e criando uma recepção calorosa logo no primeiro passo.

Na Decoreve, encontra uma selecção pensada de móveis, iluminação e peças decorativas que permitem transformar o hall numa verdadeira extensão da personalidade da sua casa.

Descubra a Decoreve e deixe-se inspirar. Porque a casa começa sempre na forma como se abre a porta.

