Usar óculos de sol todo o ano: um hábito essencial para a sua saúde ocular
Viver na Europa, e especialmente numa ilha como a Madeira, significa desfrutar de muitos dias de sol — mesmo durante o Inverno. Embora as temperaturas raramente desçam abaixo dos 11 °C, a radiação ultravioleta (UV) continua presente e pode ser prejudicial para os olhos. Por isso, usar óculos de sol de qualidade não é apenas uma questão de estilo, mas uma necessidade para proteger a visão em todas as estações do ano.
O sol não tira férias
Muitos pensam que os óculos de sol são indispensáveis apenas no verão, mas na realidade a radiação UV reflecte-se em várias superfícies, como a água, a areia ou até o pavimento molhado durante o inverno. Esta exposição contínua pode provocar envelhecimento precoce da pele ao redor dos olhos, irritação ocular e, a longo prazo, contribuir para problemas como cataratas ou degeneração macular.
O benefício de usar bons óculos de sol
Os óculos de sol com 100% de protecção UV bloqueiam eficazmente os raios nocivos e reduzem o encandeamento, melhorando o conforto visual. Além disso, ajudam a evitar a fadiga ocular, muito comum em dias de luz intensa, e protegem os olhos do vento e do pó — factores frequentes numa ilha com clima ameno e ventos marítimos.
Escolher óculos de sol de laboratórios certificados e com lentes de qualidade faz toda a diferença na saúde ocular e na nitidez da visão.
Promoções especiais em Novembro
Durante o mês de Novembro, na Alain Afflelou Funchal, pode encontrar diversas promoções com descontos até 30% em marcas seleccionadas. Venha descobrir o modelo ideal para o seu rosto e o seu estilo — com a garantia da melhor proteção UV e a qualidade das nossas lentes.
Visite-nos em:
- Centro Comercial Anadia – Loja 47
- Centro Comercial Madeira Shopping – Loja Xpress (frente à SportZone)
Proteja os seus olhos em qualquer estação. Passe por uma das nossas lojas e descubra as promoções de novembro!
Alain Afflelou Óptico
Telefone: 291 657638
Site: https://www.afflelou.pt/