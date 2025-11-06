Usar óculos de sol todo o ano: um hábito essencial para a sua saúde ocular

Viver na Europa, e especialmente numa ilha como a Madeira, significa desfrutar de muitos dias de sol — mesmo durante o Inverno. Embora as temperaturas raramente desçam abaixo dos 11 °C, a radiação ultravioleta (UV) continua presente e pode ser prejudicial para os olhos. Por isso, usar óculos de sol de qualidade não é apenas uma questão de estilo, mas uma necessidade para proteger a visão em todas as estações do ano.

O sol não tira férias

Muitos pensam que os óculos de sol são indispensáveis apenas no verão, mas na realidade a radiação UV reflecte-se em várias superfícies, como a água, a areia ou até o pavimento molhado durante o inverno. Esta exposição contínua pode provocar envelhecimento precoce da pele ao redor dos olhos, irritação ocular e, a longo prazo, contribuir para problemas como cataratas ou degeneração macular.

O benefício de usar bons óculos de sol

Os óculos de sol com 100% de protecção UV bloqueiam eficazmente os raios nocivos e reduzem o encandeamento, melhorando o conforto visual. Além disso, ajudam a evitar a fadiga ocular, muito comum em dias de luz intensa, e protegem os olhos do vento e do pó — factores frequentes numa ilha com clima ameno e ventos marítimos.

Escolher óculos de sol de laboratórios certificados e com lentes de qualidade faz toda a diferença na saúde ocular e na nitidez da visão.

