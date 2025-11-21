Zelensky recusa trair a nação e proporá alternativas a plano de Trump

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que se recusa a trair a nação e anunciou que vai propor alternativas ao plano dos Estados Unidos para o conflito com a Rússia, que implica cedências territoriais a Moscovo.

"Apresentarei argumentos, persuadirei e proporei alternativas", disse o líder ucraniano numa declaração por vídeo à nação, na qual sublinhou que não trairá o seu país.

Volodymyr Zelensky avisou que este "é um dos momentos mais difíceis e de maior pressão" da história da Ucrânia, que se confronta com "escolhas muito difíceis" face à proposta norte-americana recebida na quinta-feira por Kiev.

"Ou perde a sua dignidade ou corre o risco de perder um aliado fundamental", declarou, referindo-se aos Estados Unidos.