Confirmados 42 chefes de Estado e de Governo africanos e europeus na Cimeira de Luanda

Um total de 42 chefes de Estado e de Governo, africanos e europeus, juntam-se ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, para participar, em Luanda, segunda e terça-feira, na 7.ª Cimeira União Africana-União Europeia.

Segundo uma nota oficial, estão confirmados 28 chefes de Estado e de Governo e 18 representantes de países africanos, assim como 14 líderes europeus, entre os quais o primeiro-ministro português, Luís Montenegro, e 12 representantes de Estados-membros da União Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o líder do Conselho Europeu, António Costa, vão juntar-se em Luanda ao Presidente de Angola, que detém a presidência rotativa da União Africana, na cimeira dos dois blocos.

O evento contará ainda com a presença do presidente do Banco Africano de Desenvolvimento e de organizações regionais africanas.

A organização destaca igualmente a cobertura de mais de 500 profissionais da comunicação social, neste evento.

Sob o lema "Promover a Paz e a Prosperidade através do Multilateralismo Eficaz", a cimeira pretende reforçar a parceria estratégica entre a União Africana e a União Europeia, promover um modelo de cooperação mais equilibrado, consolidar mecanismos de segurança regional, criar oportunidades para a juventude africana e aprofundar a cooperação no domínio das migrações.

Além da Conferência de Alto Nível, o programa desta 7.ª edição inclui também um Fórum Empresarial, um Fórum da Juventude e da Sociedade Civil e uma reunião de altos funcionários, num "palco de diálogo" que pretende produzir respostas concretas aos desafios europeus e africanos.