Índia e Europa iniciam conexão de sistemas de pagamento

O Banco da Reserva da Índia e o Banco Central Europeu (BCE) concordaram em iniciar a conexão dos respetivos sistemas de pagamento nacionais para que o dinheiro possa ser enviado entre a Índia e a Europa instantaneamente.

O Banco da Reserva da Índia informou em comunicado que, em colaboração com a Corporação Nacional de Pagamentos da Índia (NPCI), cooperou com o BCE para conectar o UPI (o sistema de pagamentos instantâneos indiano que processa mais de 10.000 milhões de transações mensais) ao TIPS (o sistema de pagamentos instantâneos do Eurosistema).

"Ambas as partes concordaram em iniciar a fase de implementação da ligação UPI-TIPS", explicou a nota.

A interconexão proposta entre UPI e TIPS visa facilitar as remessas transfronteiriças entre a Índia e a zona euro, e espera-se que beneficie os utilizadores de ambas as jurisdições, segundo a fonte.

Essas plataformas são sistemas oficiais de pagamento que permitem transferir dinheiro diretamente entre bancos, ao contrário de aplicações privadas como a da Revolut, que atuam como intermediários e podem cobrar comissões.

O Banco da Reserva da Índia tem procurado ativamente a interconexão do UPI com os sistemas de pagamento rápido de outras jurisdições para promover pagamentos transfronteiriços.

O UPI é um sistema de pagamentos instantâneos desenvolvido pela Corporação Nacional de Pagamentos da Índia e regulado pelo Banco da Reserva da Índia, que regista um dos maiores volumes de transações de pagamentos instantâneos do mundo.

Lançado em 2016, domina 85% dos pagamentos digitais no retalho do país e já se expandiu para nações como Singapura, Emirados Árabes Unidos ou França.

Para a Índia, esta aliança é uma vitória na sua estratégia de exportar a sua infraestrutura digital ("India Stack") como ferramenta de influência.

Por sua vez, o BCE, em comunicado, afirmou que "esta decisão enquadra-se nos esforços do Eurosistema para facilitar às empresas e consumidores europeus o envio e a receção de pagamentos de e para outros países, incluindo as remessas".

"A Índia está entre os dez principais recetores de remessas da zona euro", acrescentou.

Isto ocorre num momento em que a Índia e a União Europeia também mantêm conversações para fechar um acordo comercial pendente há muito tempo, que deve ser concluído no final de 2025.