Gama de frigoríficos a preços (ainda) mais acessíveis

Se há algo a que a Raimundo Ramos nos habituou é à disponibilidade constante de stock e a campanhas de promoções irresistíveis. Localizada na Estrada da Adega, no Campanário, a loja oferece uma ampla gama de eletrodomésticos de grandes marcas, entre elas Hisense, TEKA e Meireles.

Nesta semana, os frigoríficos são o grande destaque. Entre as opções, o modelo americano da Hisense, com capacidade para 577 litros, passa de 3.499,99 € para 2.989,99 €. Com 178,5 cm de altura, 91,4 cm de largura e 77,6 cm de profundidade, inclui indicador digital de temperatura, modo Eco, dispensador de água e gelo, e outros detalhes que o tornam uma das melhores escolhas do mercado.

A TEKA apresenta uma solução versátil por apenas 1.800 €, com capacidade de 455 litros, consumo de 339 kWh/ano e sistema antibacteriano. Outra opção da marca, por 1.549 €, oferece tecnologia Full No Frost em inox, termostato eletrónico, função férias e modo ECO. A organização é pensada ao pormenor, com sete bandejas de vidro reguláveis, oito prateleiras na porta e quatro gavetas para legumes e congelados. Há ainda uma opção por 1.616,29 € com sete horas de autonomia, arrefecimento rápido e capacidade de congelação de 14 kg em 24 horas.

Para quem procura uma opção mais económica, a Meireles apresenta um frigorífico com Display Led Touch Control, dispensador de água manual e função super frio, que passou de 1.036,23 € para 901,52 €. Com 337 litros no refrigerador e 177 litros no congelador.

Na Raimundo Ramos, a escolha é grande, o atendimento próximo e as campanhas promocionais estão sempre à espera de quem procura qualidade e preço num só lugar. Passe pela loja e fique a conhecer melhor estes e outros produtos.

