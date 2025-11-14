Docentes da Sérvia em mobilidade Erasmus+ na EB1/PE da Lombada

A Escola EB1/PE da Lombada, na Ponta do Sol, recebe entre 12 e 15 de Novembro de 2025, uma comitiva de docentes sérvios no âmbito de uma mobilidade internacional Erasmus+.

A delegação inclui Marija Vujković Stanešić, directora da instituição pré-escolar Naša Radost, de Subotica, Veljko Vojnić, o director principal, e as docentes Marija Šustran e Aleksandra Katić.

A visita integra um programa de 'job shadowing' orientado para a observação das dinâmicas educativas da escola madeirense e para a troca estruturada de boas práticas. O plano estabelecido entre ambas as instituições destaca quatro áreas de trabalho: abordagem STEM na educação de infância, cooperação e trabalho de equipa, documentação pedagógica e competências digitais.

"Ao longo da estadia, os participantes irão analisar documentos institucionais, observar contextos de aprendizagem interiores e exteriores, participar em sessões de partilha entre docentes e acompanhar práticas pedagógicas com crianças dos 5 aos 7 anos. O programa contempla igualmente visitas culturais que permitirão conhecer o enquadramento social e educativo da Região", informa a direcção do estabelecimento escolar.

A directora da escola anfitriã, Rosa Luísa Gaspar, será responsável por acompanhar a comitiva, garantindo o cumprimento dos objectivos definidos e a integração dos visitantes na rotina escolar. A avaliação da mobilidade decorrerá ao longo dos quatro dias, através do registo da participação e da reflexão conjunta sobre os resultados alcançados.

No final da visita, será emitido um certificado oficial que reconhece as competências adquiridas. A instituição sérvia compromete-se a disseminar as aprendizagens junto da sua comunidade educativa, reforçando a cooperação entre as duas escolas e ampliando o impacto do programa Erasmus+ na formação de educadores.