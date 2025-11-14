"Contra factos não há argumentos" é a expressão-chave na primeira parte das declarações de Cesário Camacho, jornalista da RTP-Madeira, num vídeo hoje divulgado pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), por ocasião do 45.º aniversário deste organismo público.

"A estatística é cada vez mais uma ferramenta fundamental no jornalismo", afirma o rosto de vários programas de informação do canal regional da televisão pública, acrescentando que "num mundo marcado pela desinformação, a estatística ajuda a repor a verdade dos factos, aumentando a credibilidade das notícias".

Cesário Camacho entende que a apreensão dos números por parte do público exige também trabalho da parte do jornalista, que precisa de os traduzir "em linguagem corrente (…) com recurso, por exemplo, a infográficos".

Já na sua 5.ª temporada, o programa 'Madeira em Números', que define como "um programa de conhecimento, com precisão, da realidade da Madeira em diversas dimensões", é apresentado por Cesário Camacho e tem como base "a informação divulgada pela DREM".

Respondendo a três perguntas formuladas pela autoridade estatística regional, Cesário Camacho considera que as estatísticas de maior interesse "são as que mais mexem com a vida dos cidadãos", dando como exemplo os "indicadores de pobreza, do desemprego, da taxa de inflação e todos os dados relacionados com a área de habitação". Para as empresas, salienta, "os indicadores de turismo (…) assumem um papel fundamental", destacando também a recente informação sobre o sector do aluguer de automóveis, publicada pela DREM pela primeira vez há cerca de três semanas.

O jornalista da RTP-Madeira deixa, no entanto, o desafio à DREM de "encurtar o prazo de divulgação dos dados", de modo a evitar a desactualização da informação posteriormente transmitida ao público. Depois de Rubina Leal, Duarte Freitas, Sílvio Fernandes, Cristina Pedra e António Jardim Fernandes, Cesário Camacho foi a sexta personalidade convidada pela autoridade estatística regional a reflectir sobre a importância da estatística e sobre o papel que a DREM tem desempenhado na divulgação de informação que caracteriza a realidade regional.