Há eventos que são mais do que simples encontros de instituições, são sim verdadeiros espelhos do coração de uma comunidade. A Feira das Vontades é, sem dúvida, um desses momentos. Todos os anos, reúne na Placa Central do Funchal dezenas de instituições que fazem da solidariedade o seu modo de vida. Este evento é, por isso, uma verdadeira montra do que de melhor se faz na área social na Madeira.

As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) desempenham um papel insubstituível na resposta às necessidades das pessoas mais vulneráveis, sejam elas crianças, idosos, pessoas com deficiência, em situação de sem-abrigo ou famílias em risco, assim como na área animal. São na prática, a linha da frente de um Estado Social que, sem elas, teria sérias dificuldades em chegar a todos. São elas que conhecem de perto, as realidades que muitas vezes escapam às estatísticas; os rostos da pobreza envergonhada, os idosos que vivem isolados, as famílias que lutam diariamente para manter alguma dignidade. Nas IPSS, o apoio não se mede apenas em números, mas em gestos concretos: uma refeição servida, um acompanhamento psicológico, uma visita domiciliária, um sorriso que devolve esperança. É através destas respostas de proximidade que se garante uma rede de solidariedade efetiva, capaz de colmatar falhas estruturais e de humanizar políticas públicas. Sem o seu trabalho quotidiano e discreto, muitos madeirenses ficariam à margem do cuidado e da atenção que todos merecem.

Mas as IPSS não vivem apenas de boas intenções. Vivem de pessoas, profissionais dedicados que, muitas vezes, trabalham em contextos de grande exigência emocional e física, com remunerações que nem sempre refletem o valor do seu contributo. É fundamental reconhecer e valorizar o papel destes trabalhadores, atualizando as tabelas remuneratórias e garantindo condições dignas para quem dedica a vida a cuidar dos outros. Não podemos esquecer também o voluntariado, essa força silenciosa que complementa o trabalho profissional e confere à sociedade um rosto mais humano. Ser voluntário é oferecer tempo, energia e coração, é escolher estar presente onde mais se precisa, sem esperar nada em troca.

A Feira das Vontades é, por tudo isto, um momento de celebração da empatia, da entrega e do compromisso com o bem comum. É o reflexo de uma Madeira solidária, que se ergue sobre os ombros de quem acredita que cuidar dos outros é a forma mais nobre de construir futuro. Que todos possamos visitar a feira, conhecer o trabalho destas instituições e, quem sabe, encontrar também a nossa própria forma de ajudar. Porque apoiar quem faz do “ajudar” uma profissão e uma vocação é o primeiro passo para uma sociedade verdadeiramente justa e solidária.