Juntos por Sorrisos: Uma Ponte de Solidariedade

Nos últimos tempos, tenho recebido várias manifestações de interesse sobre o movimento Juntos por Sorrisos e o trabalho que temos desenvolvido em Cabo Verde. Trata-se de uma iniciativa que, embora recente, tem crescido com consistência, assente numa ideia simples e essencial: a solidariedade como elo de união entre povos e territórios insulares. Desde a sua criação, fruto da parceria entre o Consulado de Cabo Verde na Madeira e a Associação de Promoção da Macaronésia da Madeira, APMM, o movimento tem procurado reforçar a cooperação entre a Madeira e Cabo Verde, mobilizando instituições públicas, empresas e cidadãos em torno de causas que refletem valores partilhados de humanidade, responsabilidade e compromisso social.

Quatro missões já foram concretizadas e prepara-se agora a quinta, mantendo o mesmo propósito que esteve na origem do projeto: transformar proximidade geográfica em solidariedade efetiva. A preparação de cada missão é exigente e requer planeamento, diálogo e a confiança de muitas pessoas e entidades. Cada ação traduz um esforço coletivo que ultrapassa fronteiras e mostra que também através da solidariedade se constrói diplomacia.

Na última semana de outubro, regressámos à ilha de São Vicente, numa missão especialmente significativa. Foi a segunda após a intempérie de 11 de agosto, que afetou profundamente várias famílias. Levou-se um contentor de 40 pés com bens essenciais, transportado com o apoio do Grupo Sousa, parceiro estratégico e fundamental na viabilização destas iniciativas. A par disso, foi entregue o contributo financeiro resultante de dois momentos solidários realizados na Madeira: o Lido Sunset Solidário e o Concerto do Conservatório – Escola das Artes, no Dia Mundial da Música, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. Graças a essa mobilização, foi possível responder a necessidades diversas, de alimentos e vestuário a equipamentos escolares e hospitalares, entregues na ala pediátrica do Hospital Baptista de Sousa, garantindo uma ajuda imediata e concreta. A missão contou ainda com a colaboração de várias entidades cabo-verdianas, entre as quais a Associação Solidária Intaentas, a Associação Comunitária Alto Bomba Unido, a Associação Sorriso de Criança de Santo Antão e as Aldeias Infantis Cabo Verde. Estas parcerias mostram que a solidariedade tem maior impacto quando se baseia em redes locais fortes.

Entre as histórias que marcaram esta missão, destaco a da D. Maria José, da Associação Morna Jazz, cuja dedicação diária a dezenas de crianças é um exemplo inspirador de coragem e entrega. O Juntos por Sorrisos apoiou o equipamento da cozinha desta instituição, símbolo de uma solidariedade prática que se traduz em dignidade e esperança. Cada missão é uma lição de humanidade e um reforço do compromisso que nos une enquanto comunidades atlânticas. De cada viagem regressamos com a convicção de que a cooperação entre ilhas é mais do que geografia; é uma construção de futuro. A todos os que tornam possível este caminho de solidariedade partilhada, o meu sincero agradecimento.