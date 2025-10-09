Governo prevê que excedente da Segurança Social supere 6.400 ME
O Governo estima que o excedente da Segurança Social atinja os 6.438,5 milhões de euros no próximo ano, segundo o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado para 2026 (OE2026).
Este é o valor estimado pelo Governo na ótica da contabilidade pública (que tem em conta as entradas e saídas de dinheiro). Já na ótica da contabilidade nacional, o Governo estima que o excedente da Segurança Social atinja os 6.576,4 milhões de euros.
Este valor fica acima do saldo previsto para este ano (5.635 milhões de euros), bem como do que tinha sido orçamentado (5.659 milhões de euros).