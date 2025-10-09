Desfrute da colheita sem esforço e em segurança

O início de uma nova estação é sempre um convite para desfrutar dos melhores frutos frescos, apanhados no momento certo. E se tem árvores de fruto em casa ou no quintal, nada melhor do que contar com as ferramentas adequadas para tornar essa tarefa mais simples, rápida e segura.

O apanhador de frutos é uma opção para chegar aos ramos mais altos sem esforço. Graças ao cabo extensível e resistente, consegue colher em altura sem depender das escadas instáveis, que tantas vezes representam um risco.

Mas não é apenas a sua segurança que sai a ganhar. O apanhador de frutos protege também o que colhe. Assim, garante que cada peça chega intacta à sua cozinha ou até ao mercado, preservando todo o sabor e frescura.

Na Casa Santo António, encontra este aliado para que possa aproveitar cada estação ao máximo e colher apenas o melhor das suas plantações.

A Casa Santo António está no mercado regional desde 1931, tem quatro lojas na cidade do Funchal, na Rua Direita, no Caminho do Pilar, no Palheiro Ferreiro e na Rua 5 de Outubro.

