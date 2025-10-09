IHRU atribui menção honrosa a empreendimento de 77 fogos no Funchal

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) atribuiu uma menção honrosa, por promoção cooperativa, a um empreendimento de 77 fogos, localizado na Madalena, Funchal, no âmbito do Prémio Nuno Teotónio Pereira.

O empreendimento foi promovido pela Cooperativa de Habitação Económica do Funchal - Coohafal, C.R.L. e executado pela Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. O projectista coordenador foi o arquitecto João Francisco Caires.

"O programa da cooperativa para setenta e sete fogos e respectivas garagens exigiu um aumento considerável da área de construção inicialmente prevista no plano, o que se conseguiu com mais de um piso de habitação nas zonas onde só estavam previstos três pisos e à custa de pequenos desvios na área de implantação", refere a memória descritiva.

Além disso, "para evitar a instalação de elevadores, os edifícios não ultrapassam os três pisos acima da estrada. Cada corpo tipo tem um esquema esquerdo - direito com caixa de escada entre eles e onde se entra pelo lado oposto àquele em que se desenvolve a escada, assegurando assim confortáveis condições térmicas e de ventilação nos acessos. Nos projectos das habitações procurou-se tirar partido da sua compartimentação, dispondo-a de tal modo que seja possível aproveitar a dilatação visual sugerida pela transparência de uma frente à outra da casa".

