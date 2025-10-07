Enseada Food and Drinks: comida, cocktails e música com vista para o mar

Situado no piso 1 do Clube Naval do Funchal, o Enseada Food and Drinks distingue-se pela vista privilegiada sobre o mar e a sua atmosfera descontraída. Apesar de estar inserido nas instalações do clube, o restaurante possui entrada própria e encontra-se aberto a todo o público.

O menu deste restaurante apresenta opções para todos os gostos: desde petiscos como a tábua de queijos e charcutaria ou as gambas estaladiças com amêndoa e lima, a pratos emblemáticos como o ceviche Enseada, o tártaro angus beef, o polvo grelhado com batata bravas ou ainda risotos vegetarianos e de marisco. Para terminar, nada melhor do que sobremesas originais como a mousse de poncha, a tarte tatin de maçã ou o brownie de chocolate com gelado de frutos vermelhos.

A carta de bebidas é outro dos grandes atractivos. Para além de cocktails clássicos como o Negroni, o Daiquiri ou o Espresso Martini, o bar serve combinações exóticas como a Caipirinha de Maracujá ou o Blue Zombie, e ainda criações próprias como o Enseada Tai ou o Madeira Daiquiri.

De terça-feira a sábado, entre as 16h00 e as 23h00, o restaurante convida a começar o final de tarde com o seu Happy Hour, onde é possível desfrutar de duas bebidas pelo preço de uma, tornando-se na altura perfeita para relaxar com amigos ou colegas de trabalho.

Às sextas-feiras, o espaço conta ainda com o Music Set Enseada, que traz músicos madeirenses para actuações ao vivo, criando um ambiente festivo que prolonga o espírito de convívio noite dentro.

Com possibilidade de reservas para grupos, o Enseada Food and Drinks é o lugar ideal para quem procura unir gastronomia, cocktails e música num só espaço.

Informações e reservas:

+351 939 234 156

[email protected]

Rua da Quinta Calaça 32, 9000-108 Funchal, Madeira

Redes Sociais:

bit.ly/enseada_food_drinks

facebook.com/enseadafooddrinks

instagram.com/enseada_food_drinks