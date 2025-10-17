Hábitos diários podem desencadear a disfunção temporomandibular

A fisioterapeuta, Carolina Vieira começou por explicar que a disfunção temporomandibular (DTM) é uma condição muito comum na população, que atinge maioritariamente as mulheres e, que pode afectar todas as faixas etárias, envolvendo algumas disfunções tanto na articulação da boca, como nos músculos, neste caso, mastigatórios.

A profissional, que conta com uma formação especializada em cabeça e pescoço, apontou “o desconforto e dor na face, muitos estalidos quando se movimenta a mandíbula, que pode ainda ser acompanhado de zumbidos ou mesmo ‘tapamento’ do ouvido”, como alguns dos sintomas mais frequentes, tendo alertado para o facto de muitas vezes ser confundido com dor de dentes.

Apesar de atingir uma percentagem significativa da população “muitos pacientes vivem muitos anos com dor, por esta área não ser muito falada” , adiantou Carolina Vieira , sublinhando que tem “tentado ao máximo dar essa literacia”.

As pessoas quando cá vêm já trazem muitos anos de dor ou uma dor que aparece e desaparece. Quando surge uma crise aguda, chegam sem conseguir engolir. Há um caso que tive recentemente, onde queria fazer a entrevista para tentar perceber os sintomas e foi muito difícil, porque nem falar era possível devido a tanta dor. Havia já um cansaço emocional associado à dor e ao desconforto. Carolina Vieira, fisioterapeuta

Questionada sobre as principais causas que podem desencadear a DTM, a fisioterapeuta apontou o bruxismo, que consiste no hábito de apertar ou ranger os dentes, quer durante o sono, quer durante o dia, o stress e alguns hábitos que vão sendo adquiridos no dia a dia, como colocar a mão sobre o queixo, roer as unhas e morder a bochecha.

“Sabemos que quando a ansiedade e o stress estão presentes existe um aumento da tensão muscular, seja da face ou mesmo ao nível do pescoço, através de hábitos como o bruxismo, apertar, ranger os dentes, alguns tiques nervosos que alguns de nós acabamos por adoptar e a sobrecarga tanto a nível da articulação, como muscular tem um grande impacto”, referiu.

Fique a saber como é que o uso excessivo do telemóvel e as posturas prolongadas podem ter impacto na articulação temporomandibular e como pode adoptar uma postura preventiva.