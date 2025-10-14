Diga adeus às nódoas com a máquina em promoção na Raimundo Ramos

A sua máquina de lavar roupa tem dado sinais de desgaste e o desempenho não é o mesmo? Talvez esteja na hora de conhecer a oportunidade que a Raimundo Ramos tem disponível.

Esta semana, apresentamos a LG F4WR5013A6W, em promoção por apenas 689 euros. Este electrodoméstico foi desenhado para lhe transmitir a confiança de lavar até as roupas mais sensíveis sem comprometer a qualidade, preservando as fibras, cores e texturas dos tecidos.

A máquina oferece uma capacidade até 13 kg. É perfeita para famílias ou para quem tem uma rotina intensa de lavagens. Além disso, a centrifugação a 1400 rotações por minuto garante que as peças saiam mais secas, facilitando o processo de secagem.

Entre as várias funcionalidades, integra doze programas e opções adicionais como pré-lavagem, final diferido, bloqueio para crianças, só centrifugação e sinais sonoros que indicam o fim de cada ciclo. Outro ponto a destacar é o motor Inverter Direct Drive – sinónimo de maior durabilidade e funcionamento silencioso –, com 10 anos de garantia.

Aproveite já esta oferta especial, disponível na Raimundo Ramos. Garanta o melhor para a sua roupa e para a sua carteira.

Raimundo Ramos - Experiência, Profissionalismo e Rigor

Estrada Da Adega N.º 158 Campanário, Ribeira Brava, Portugal

Telefone: 924 171 510

Email: [email protected]

Visite o Facebook e o site para ficar a conhecer melhor os produtos da empresa!